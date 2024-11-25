Üye Girişi
Haberler
Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 2 milyar TL'lik Genel Sağlık Sigortası borcu silinecek

Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 400 bin kişinin borcu siliniyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sahne!

 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti

7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti
Ayhan Bora Kaplan: Bürokratlara ve devlet büyüklerine iftira atmamı istediler

Ayhan Bora Kaplan'dan ortalığı karıştıracak suçlama: O isimlere iftira atmamı istediler

Vezirköprü'de Muhtarlar Kahvaltıda Bir Araya Geldi

Vezirköprü'de Muhtarlar Kahvaltıda Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde muhtarlar, altyapı sorunları ve elektrik kesintileri hakkında görüşmek üzere bir kahvaltı programında buluştu. Muhtarlar, yaşanan sıkıntılar için yetkililerden destek talebinde bulundu.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde muhtarlar kahvaltıda bir araya geldi.

Vezirköprü Muhtarlar Derneği Başkanı ve Karanar Mahallesi Muhtarı Halil Kılıç'ın ev sahipliğinde kahvaltı programı düzenlendi. Kanar, programda yaptığı konuşmada, ilçede kar ve yağmur yağışında kırsal mahallelerde elektrik kesintisi yaşandığını söyledi.

Vezirköprü'nün kırsal mahallelerinde elektrik hatlarının ve altyapısının iyileştirilmesini istediklerini söyleyen Kanar, "Son yağan karla birlikte çok sayıda kırsal mahallelerimizde elektrik kesintisi yaşandı. Sorunların giderilmesi için yetkililerden destek bekliyoruz." dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Ali Faik Çamurcu ise muhtarların devlet kurumu ile vatandaşlar arasında köprü olduğunu söyledi.

Çamurcu, "Muhtarlar demokrasinin beşiğidir. Muhtarlarımızın vatandaşların sorunlarının çözülmesi için yaptıkları her taleplerine cevap vermemiz görevimizdir." diye konuştu.

Vezirköprü Belediye Başkan Vekili Mehmet Gülburun da muhtarların dilek ve istediklerini dinlediklerini ve sorunları çözmekten mutluluk duyacaklarını dile getirdi.

Kahvaltı programına, Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Aslan Kaya ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
img

Devlet hastanesinde mide bulandıran görüntü
img

İki Avrupa ülkesi Ukrayna'ya asker göndermeyi değerlendiriyor
img

İbrahim Tatlıses'ten kötü haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kreşler kapatıldı mı? Bahadır Aladağ kimdir? Bahadır Aladağ kaç yaşında, nereli? Pazartesi hangi diziler var? 25 Kasım Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Yemekteyiz Selami kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selami Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Rümeysa kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Rümeysa Kavut kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Rıdvan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Rıdvan Salman kaç yaşında, nereli? CANLI maç izle! (TRABZONSPOR-ADANA DEMİRSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 25 Kasım günün maçları nereden izlenir? Yemekteyiz Emirhan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emirhan Bey kaç yaşında, nereli? Emirhan - Menekşe evli mi? Yemekteyiz Menekşe kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Menekşe Hanım kaç yaşında, nereli? Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları silinecek mi, kimlerin borcu silinecek? Yemekteyiz Zişan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Zişan Hanım kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.