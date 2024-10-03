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Vezirköprü'de Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: İki Yaralı

Vezirköprü'de Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: İki Yaralı
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilal Sel yönetimindeki 55 AKR 175 plakalı otomobil, Gömlekhisar Mahallesi'nde Mehmet Işık'ın kullandığı 34 HN 4973 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada yaralanan araç sürücüleri, sağlık ekipleri tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Bilal Sel, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel

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