Vezirköprü'de Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği: 5 Bin Fidan Dağıtıldı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlara fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, Köprülü Mehmet Parkı önünde 5 bin selvi ve defne fidanı vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Fidan dağıtımına katılan Kaymakam Özgür Kaya, çevre bilincine dikkati çekti.