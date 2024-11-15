Vezirköprü'de Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği: 5 Bin Fidan Dağıtıldı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında, 5 bin selvi ve defne fidanı vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Etkinlikte çevre bilincine vurgu yapıldı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlara fidan dağıtımı gerçekleştirildi.
Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, Köprülü Mehmet Parkı önünde 5 bin selvi ve defne fidanı vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.
Fidan dağıtımına katılan Kaymakam Özgür Kaya, çevre bilincine dikkati çekti.