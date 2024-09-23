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Vezirköprü'de Mevlid-i Nebi Haftası Programı Düzenlendi

Vezirköprü'de Mevlid-i Nebi Haftası Programı Düzenlendi
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Vezirköprü İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla düzenlenen program Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programda konuşmalar, Kur'an-ı Kerim tilaveti, sunumlar ve hediye takdimi gibi etkinlikler yer aldı.

Vezirköprü İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle program düzenlendi.

Belediye Kültür Merkezi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Bilal-i Habeşi Camii İmam Hatibi Hamza Sağlam, Kur'an-ı Kerim tilaveti sundu.

Sinevizyon gösteriminden sonra İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, açılış konuşmasını yaptı.

Kaymakamı Özgür Kaya, konuşmasında "İlimizin hac ve umre konusunda birinci ve ilçemizin de bu konuda Türkiye ikincisi olduğunu söylemek isterim. Peygamber Efendimiz gibi yaşıyor olsak, yani onu örnek alıyor olsak şu anki yaşadıklarımızı yaşamıyor olurduk." dedi.

Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır da "Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle her yıl olduğu gibi bu yılda Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından Peygamber Efendimizin bizlere verdiği mesajı çeşitli etkinliklerle anlatmaya devam ediliyor. Haftanın cennet vatanımıza, bütün insanlığı hayırlar getirmesini Cenabıallah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Programda, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu sunum yaptı.

Konferans sonrası Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle düzenlenen yarışmalarda ilçede dereceye giren din görevlilerine hediyeler takdim edildi.

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Abdurrahman Haçkalı'ya günün anısına tablo hediye ederken, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya da Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan'a Vezirköprü hatırası olarak semaver hediye etti.

Programa, Vezirköprü Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Kınay, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Burak Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, kurum ve kuruluşların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel

samsun

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