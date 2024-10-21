Üye Girişi
Haberler

Vezirköprü'de Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Vezirköprü'de Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği Düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü Ketem ekibi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında stant açarak kadınları bilgilendirdi. Kaymakam ve Belediye Başkanı etkinliği ziyaret ederek, erken teşhisin önemine vurgu yaptı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kadınlar meme kanserine karşı bilgilendirildi.

Vezirköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü Ketem ekibi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle stant açtı.

Ketem ekibinin açtığı standı İlçe Kaymakamı Özgür Kaya ve Belediye Başkanı Murat Gül ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Kaya, ilçede kırsal mahallede yaşayan vatandaşların meme kanseri hakkında bilgilendirilmesinin hayati önem taşıdığını söyledi.

Kanser hastalıklarında erken teşhisin önemine dikkati çeken İlçe Sağlık Müdürü Yasin Sağlam ise şu ifadelere yer verdi:

"Meme Kanseri Farkındalık Ayında, böyle bir etkinlik yaparak halkımızı başta meme kanserine ve diğer kanser türlerine karşı bilinçlendirmek istedik. 20 yaşını geçmiş kadınlarımız düzenli olarak tarama yaptırması gerekiyor. İlçe Sağlık Müdürlüğümüzde bulunan Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezimizde tüm halkımızın bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabilir."

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel

Meme Kanseri Vezirköprü Eğitim Sağlık Güncel samsun

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama

 FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi bu hastanede tutuluyor! Odası görüntülendi

FETÖ elebaşının cenazesi bu hastanede tutuluyor

 Mezarlıkta katliam: Bankta oturan 3 kadın öldürüldü

Bankta oturan 3 kadın öldürüldü
İmamoğlu, Özel'in, 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum

İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana'da mezarlıkta 3 kadını öldüren kim, neden öldürdü, VİDEO var mı? Ölen kadınların isimleri açıklandı mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 21-22 Ekim Beykoz, Ümraniye, Kağıthane su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 21-22 Ekim Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Selahaddin Eyyubi canlı izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 29. bölüm canlı yayın izleme linki MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 16 Ekim Çarşamba bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? Pazartesi hangi diziler var? 21 Ekim Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Kriptik hamilelik nedir, nasıl anlaşılır? Dilan Polat öpüşme videosu yayınlandı! (VİDEO) Yemekteyiz Serhat kimdir? 21-25 Ekim Yemekteyiz yarışmacısı Serhat kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Murat kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat Bakan kaç yaşında, nereli? Dilan Polat Sıla Doğu kardeş mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.