Vezirköprü'de Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı. Operasyonda çeşitli kazı aletleri ve malzemelere de el konuldu.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda A.A. (43), M.B. (35), R.G. (59) ve M.T. (39) kaçak kazı yaparken yakalandı.
Operasyonda ele geçirilen jeneratör, kürek, kazma, demir levye ile eldivene de el konuldu.
Gözaltına alınan zanlılar, ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.