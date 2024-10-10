Üye Girişi
Haberler

Vezirköprü'de Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Vezirköprü'de Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı. Operasyonda çeşitli kazı aletleri ve malzemelere de el konuldu.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda A.A. (43), M.B. (35), R.G. (59) ve M.T. (39) kaçak kazı yaparken yakalandı.

Operasyonda ele geçirilen jeneratör, kürek, kazma, demir levye ile eldivene de el konuldu.

Gözaltına alınan zanlılar, ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

Yerel Haberler Vezirköprü Güvenlik Jandarma 3-sayfa Güncel samsun Hukuk Yaşam Suç

Vatandaşa domuz eti mi yedirdiler? Köfteci Yusuf sessizliğini bozdu

Köfteci Yusuf'tan ilk açıklama! Bakanlığı suçladılar

 Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı

Türk ordusunun yüz karası! Rütbeleri söküldü

 26 ilde seçim anketi yapıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sonucu görürse parti teşkilatlarını topa tutar

Erdoğan bu sonucu görürse parti teşkilatlarını topa tutar
Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı

Neden domuz eti tercih ediliyor? Meselenin aslı daha skandal
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köfteci Yusuf açıklama yaptı mı? Köfteci Yusuf ne dedi? Cenk Tosun Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Cenk Fenerbahçe'den neden ayrılacak? Bu ay Dolunay ne zaman, hangi gün 2024? Ekim dolunayı hangi burçlara etkisi var? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp neden açılmıyor? 10 Ekim Perşembe Whatsapp'a neden girilmiyor? Özgür Çevik evlendi mi? Yabancı Damat'ın Niko'su kiminle evlendi? ABD başkanlık seçim anketlerinde kim önde? 10 Ekim katliamı nedir? 10 Ekim 2015'te ne oldu? Milton Kasırgası alarmı! Florida'da kasırga mı çıktı? Milton kasırgası nedir? Seyfi Birbir kimdir? 10 Ekim Müge Anlı'da Seyfi Birbir olayı nedir? PEGASUS BİLET KAMPANYASI: Pegasus ucuz bilet kampanyası başladı mı? Uçuşlar ne kadar, kaç TL? 10 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 10 Ekim tarihinde dünyada neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.