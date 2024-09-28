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Vezirköprü'de İtfaiyecilik Haftası Etkinlikleri

Vezirköprü'de İtfaiyecilik Haftası Etkinlikleri
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Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Grup Amirliği, İtfaiyecilik Haftası kapsamında Köprülü Mehmet Paşa Parkı'nda stant açarak itfaiye teşkilatını ve kullanılan ekipmanları tanıttı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Grup Amirliğince İtfaiyecilik Haftası kapsamında stant açıldı.

Köprülü Mehmet Paşa Parkı girişinde açılan stantta itfaiye araçları, arama kurtarma ve yangınlarda kullanılan ekipmanlar sergilendi.

İtfaiye personeli tarafından standı ziyaret edenlere itfaiye teşkilatı tanıtılırken, yangınlarda ve arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan ekipmanlar anlatıldı.

Vezirköprü İtfaiye Grup Amiri Salih Tanrıverdi, itfaiye teşkilatının 310. yılı ve İtfaiyecilik Haftası etkinlikleri nedeniyle açtıkları stantta vatandaşlarla buluştuklarını belirterek, "Yangın, arama kurtarma ve her türlü doğal afetlerde itfaiye teşkilatı olarak vatandaşımızın yanındayız." dedi.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel

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