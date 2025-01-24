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Samsun'da İş Yerinde Yangın Çıktı

Samsun'da İş Yerinde Yangın Çıktı
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Bahçelievler Mahallesi'nde bir araç tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olay yerine intikal eden itfaiye ve polis ekipleri, yangını diğer iş yerlerine sıçramadan söndürdü. Yangın sonucunda iş yerinde hasar meydana geldi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Şehit Lüfti Bulut Caddesi'nde bulunan bir araç tamirhanesinde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını başka iş yerlerine sıçramadan söndürdü.

Yangın sonucu iş yerinde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
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