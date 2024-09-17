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Vezirköprü'de İlköğretim Haftası Coşkuyla Kutlandı

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Vezirköprü'de Zeki Cevher İlkokulu'nda gerçekleştirilen İlköğretim Haftası etkinliğine çok sayıda protokol üyesi, öğretmen, öğrenci ve veli katıldı. Etkinlikte öğrencilerin hazırladığı gösterilerle birlikte yeni eğitim yılına merhaba denildi.

Vezirköprü'de İlköğretim Haftası kutlandı.

Zeki Cevher İlkokulu'nda düzenlenen programa, Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, Okul Müdürü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Okul Müdürü Şadi Baş, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, "Öğrencilerimize başarılı, eğlenceli okul yılları diliyorum. Okulumuza yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerimize de hoş geldiniz diyorum. İlköğretim Haftamız kutlu olsun." dedi.

Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 143 okulda 1500 öğretmen, 16 bin 500 öğrenciyle dersbaşı yaptıklarını belirten Özata, "Her şeyin temeli eğitimdir. Eğitim ve öğretimde en önemli hedefimiz çocuklarımızın yeteneklerinin dahilinde zihinsel, sosyal, ruhsal gelişimlerine öncülük edip milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerlere bağlı bireyler yetiştirmektir." dedi.

Etkinlik, Zeki Cevher İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı şiir dinletisi, müzik ve halk oyunları gösterileriyle devam etti.

İkinci sınıf öğrencileri okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerine "Okulumuza hoş geldiniz" diyerek çiçek verdi.

Program, protokol üyeleri ve öğrencilerin birlikte çaldığı ders zili ile son buldu.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel

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