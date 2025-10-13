Vezirköprü'de İlk Kepçe Vuruldu: Karma OSB'nin Temeli Atıldı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kalkınma amacıyla kurulan Vezirköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde ilk kepçe vuruldu ve Dizen Motor'un fabrikasının temeli atıldı. Törende yerel yöneticiler ve OSB yetkilileri bir araya geldi.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sanayinin gelişmesi ve istihdamın artması amacıyla Vezirköprü Karma Organize Sanayi Bölgesinde ilk kepçe vuruldu.
Vezirköprü Karma Osb'de geçtiğimiz günlerde inşaat ruhsatı verilen Dizen Motor tarafından kurulacak fabrikanın temel atma çalışmaları başladı.
Düzenlenen törende Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Çil, OSB Müdürü Orhan Ceylan, belediye meclis üyeleri ve OSB yönetim kurulu üyeleri yer aldı. Törende dua edildi ve kurban kesildi.
Temel kazı çalışmalarının, ilçede sanayi yatırımlarının hız kazanmasına, üretim kapasitesinin artmasına ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlaması bekleniyor.