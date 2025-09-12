Vezirköprü'de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Yeni Atamalar

Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde şube müdürlüklerine atama yapıldı.

Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Rabia Aydın Dalga, Alparslan Yüksel ve Recep Yaylacı şube müdürlüğüne getirildi.

Rabia Aydın Dalga, daha önce görev yaptığı Vezirköprü'ye şube müdürü olarak dönmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Vezirköprü'nün halkı da esnafı da eskisi gibi sıcakkanlı." dedi.

Daha önce Havza ilçesinde görev yapan Yüksel ise Havza'da görev yaparken Vezirköprü'ye gelme fırsatı bulduğunu, bu nedenle Vezirköprü'ye yabancı olmadığını kaydetti.

Yaylacı ise Ordu'nun Aybastı ilçesinde şube müdürlüğünden Vezirköprü'ye atandı.