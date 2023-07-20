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Vezirköprü'de Husumetli Kişi Tarafından Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Sinan Dilekli ile aralarında husumet bulunan Necip S. arasında çıkan tartışma sonucunda Dilekli tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde husumetli olduğu kişi tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Beşpınar Mahallesi'nde Sinan Dilekli (47) ile aralarında husumet bulunan Necip S. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Necip S, Dilekli'ye tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Dilekli'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Jandarma ekipleri, kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel

Vezirköprü Beşpınar Jandarma Samsun Güncel Haberler

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