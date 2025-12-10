Haberler

Vezirköprü'de Hurdacılar ve Keresteciler Sitesi'nde beton yol çalışmaları başladı

Vezirköprü ilçesinde Hurdacılar ve Keresteciler Sitesi'nde trafik akışını düzenlemeye yönelik beton yol çalışmaları başladı. Esnafın sorunlarının giderilmesi için kapsamlı bir planlama yapıldığı belirtildi.

Vezirköprü ilçesinde Hurdacılar ve Keresteciler Sitesi'nde beton yol çalışmaları başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilk etapta site içindeki trafik akışını düzenlemeye yönelik adımlar atıldı, esnafın günlük faaliyetlerini zorlaştıran sorunların giderilmesi için kapsamlı bir planlama yapıldı.

Başkan Gül, bölge esnafıyla yapılan görüşmelerde tüm taleplerin değerlendirildiğini belirterek, "Hurdacılar ve Keresteciler Sitemizde ihtiyaçlar net şekilde ortaya kondu. Çalışma ortamını iyileştirecek ve işleyişi güçlendirecek adımları hızla hayata geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanması ve bölgenin daha düzenli, işlevsel bir yapıya kavuşmasının hedeflendiği aktarıldı.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
