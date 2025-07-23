Vezirköprü'de Geleneksel Kunduz Güreşleri İçin Hazırlıklar Başladı

Vezirköprü'de Geleneksel Kunduz Güreşleri İçin Hazırlıklar Başladı
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8-10 Ağustos tarihlerinde Kunduz Yaylası'nda düzenlenecek 19. Geleneksel Kunduz Güreşleri için hazırlıklara başlandı. Toplantıda güvenlik, sağlık ve lojistik konuları görüşüldü.

Vezirköprü'de, bu yıl 19'uncusu düzenlenecek Geleneksel Kunduz Güreşleri için hazırlıklara başlandı.

Kunduz Yaylası'nda 8-10 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyon öncesi hazırlık toplantısı, Kaymakam Özgür Kaya başkanlığında yapıldı.

Toplantıya Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Genel Sekreteri Metin Şenel, Eğitim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Yener Aksoy, Karadeniz Bölge Sorumlusu Cafer İnce ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, "CW Enerji Türkiye Güreş Ligi 19. Geleneksel Kunduz Güreşleri" organizasyonuna yönelik lojistik, güvenlik, sağlık, ulaşım ve konaklama gibi alanlarda yapılacak çalışmalar ele alındı.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
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