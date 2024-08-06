Vezirköprü'de firari hükümlü yakalandı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, hakkında 6 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ile Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, dolandırıcılık suçundan hakkında 6 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G'yi saklandığı ikamette yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, hakkında 6 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, dolandırıcılık suçundan hakkında 6 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G'yi saklandığı ikamette yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.