Vezirköprü'de ev yangını - Haberler

Vezirköprü'de ev yangını
AA - İrfan Ağca - Güncel
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Vezirköprü ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Vezirköprü ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Bilal Acar'a ait tek katlı ahşap evde yangın çıktı.
Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında, ev ve ambar tamamen yandı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.
Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.
AA / İrfan Ağca - Güncel