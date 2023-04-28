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Vezirköprü'de dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Vezirköprü'de dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fikret Yıldız (25) yönetimindeki 37 DL 366 plakalı otomobil, Vezirköprü-Durağan kara yolu Saraycık Mahallesi mevkisinde kurumuş dere yatağına devrildi.

Kazada sürücü ile yanında bulunan kardeşi Kasım Yıldız (18), yaralandı. Araçtan itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel

Fikret Yıldız Vezirköprü Saraycık Samsun Güncel Haberler

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