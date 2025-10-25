Haberler

Vezirköprü'de Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri Kapsamında Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Düzenlendi

Vezirköprü'de Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri Kapsamında Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Düzenlendi
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, 100 öğrencinin katılımıyla Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası gerçekleştirildi. Öğrenciler, çeşitli strateji oyunlarında yeteneklerini sergileyerek dereceye girmeye çalıştılar.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi.

Vezirköprü Kaymakamlığı himayesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen turnuva, Köprülü Mehmet Paşa Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

İlkokul ve ortaokul seviyesinde yapılan turnuvaya okullarında birinci olan 100 öğrenci katıldı. Öğrenciler, pentago, equilibro, abluka, küre ve mangala oyunlarında strateji, dikkat ve denge becerilerini sergiledi.

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, turnuvayı ziyaret ederek öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Hakemler, öğretmenler ve velilerle bir araya gelen Kaya, organizasyonda görev alanlara kolaylıklar dileyerek tüm öğrencilere başarı temennisinde bulundu.

Kaymakam Kaya'ya ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Rabia Aydın Dalga eşlik etti.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde verilecek.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
