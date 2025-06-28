Vezirköprü'de Cumhuriyet Başsavcısına Veda Programı Düzenlendi

Vezirköprü'de Cumhuriyet Başsavcısına Veda Programı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile görev yeri değişen Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya ve diğer adli personel için veda programı gerçekleştirildi. Kaymakam ve Belediye Başkanı, tayin olan yargı mensuplarına teşekkür ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesi kapsamında görev yeri değişen Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya ile hakim, savcı ve adliye personeli için veda programı düzenlendi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Emre Kaya, Kilis hakimliğine atanan Yasemin Kaya, Adıyaman'a atanan Cumhuriyet savcısı Ömer Buğra, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne atanan Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Adil Firar, Ankara Adliyesi İcra Müdür Yardımcılığına atanan İcra Müdür Yardımcısı Abdullah Edip Yıldırım ve Mersin Adliyesi İcra Müdür Yardımcılığına atanan İcra Müdür Yardımcısı Mehmet Şimşek için ilçedeki bir restoranda veda programı gerçekleştirildi.

Kaymakamı Özgür Kaya, burada yaptığı konuşmada, 2 yıllık görev süreleri boyunca ilçede adaletin tesisinde gösterdikleri hassasiyet, kamu kurumlarıyla iletişim ve koordinasyonları, huzur ve asayiş için verdikleri desteklerinden dolayı Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya ve hakim Yasemin Kaya ile diğer personele teşekkür etti.

Belediye Başkanı Murat Gül ise Emre Kaya'nın ilçeye kattığı değer, kurumlar arası uyumlu çalışmaları ve samimi yaklaşımıyla kendilerinde özel bir yer bıraktığını vurgulayarak, kendisine ve tüm yargı mensuplarına verdikleri emek için teşekkür edip yeni görev yerlerinde başarı diledi.

Daha sonra Kaya ile diğer tayin olan personele plaket ve hediye verildi.

Programa Adalet Komisyonu Başkanı Burak Özdemir ile adliye çalışanları katıldı.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjdemiz var' yeni kredi paketlerini duyurdu

Birçok ilimizi yakından ilgilendiriyor! Erdoğan'dan peş peşe müjdeler
Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer

"2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer"
Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangında köy kül oldu, görüntüler korkunç

Orman yangını giderek büyüyor! Köy kül oldu, görüntüler korkunç
Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu

Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kripto para yatırımcılarına kötü haber: Günlük limit getirildi

Kripto para yatırımcılarına kötü haber: Günlük limit getirildi
Ev sahibinin 'tedavi görüyorum' oyununu mahkeme bozdu

Ev sahibinin "tedavi görüyorum" oyununu mahkeme bozdu
Etkin pişmanlıktan yararlanan Umut Şenol'dan 'sistem' ve Murat Ongun itirafları

Tahliye edilen meclis üyesinden 'sistem' ve Murat Ongun itirafları
Ayrılığın ardından Yasemin Kay Allen'dan cesur paylaşım

Sessizliğini bozdu! Ayrılık sonrası cesur paylaşım geldi
Fenerbahçe Beko'da ayrılık! Galatasaray'a imzayı attı

Fenerbahçe'de ayrılık! Galatasaray anlaştı
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi! İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
İsrail'in 'öldürdük' dediği 2 kritik isim Tahran'daki cenazede ortaya çıktı

İsrail'in "öldürdük" dediği 2 kritik isim cenazede ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.