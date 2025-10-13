Vezirköprü'de Çöp Kamyonu Altında Kalan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 78 yaşındaki İsmet Coşar, bir çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Coşar'ın olay anında yaşamını yitirdiği belirlendi.
Havza Caddesi'nde yürüyen 78 yaşındaki İsmet Coşar, henüz belirlenemeyen nedenle M.B. yönetimindeki 55 ADV 749 plakalı çöp kamyonunun altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Coşar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
