Vezirköprü'de Buğday Hasadı Başladı

Vezirköprü'de Buğday Hasadı Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde buğday hasadı başladı. Vezirköprü Ovası'nda yaklaşık 130 bin dekar alanda ekilen buğdaydan 70 bin ton rekolte bekleniyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde buğday hasadı başladı.

Vezirköprü Ovası'nda başlayan buğday hasadında elde edilen ürün, özel sektörün yanı sıra Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) teslim ediyor.

Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, bu yıl ilçede 130 bin dekar alanda buğday ekildiğini belirterek, yaklaşık 70 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
Beşiktaş, Ciro Immobile ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, yıldız futbolcu ile yollarını ayırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğal gaza konutlarda yüzde 24.6 zam

Vatandaşın kullandığı doğal gaza dev zam
Muhammed Yakut'un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı! İşte son sözleri

Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili yeni detaylar! İşte son sözleri
Saraçhane'de Müslümanları idamla tehdit eden provokatör yakalandı

Saraçhane'de Müslümanları idamla tehdit eden provokatör yakalandı
Emre Altuğ'la aşk yaşadığı iddia edilmişti! Didem Delen'in paylaştığı fotoğraf sahte çıktı

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Foyası ortaya çıktı
Doğum esnasında anne hayatını kaybetti, bebek yaşama tutundu

Doğum esnasında anne hayatını kaybetti, bebek yaşama tutundu
Leman Dergisi hakkında mali soruşturma başlatıldı

Skandal karikatür sonrası Leman'a 2. soruşturma! Tek tek incelenecek
Yıllık ihracat 267 milyar dolarla Cumhuriyet tarihi rekoru kırdı

Bakan Bolat rakamları paylaştı! Cumhuriyet tarihine geçen rekor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.