Vezirköprü'de Buğday Hasadı Başladı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde buğday hasadı başladı. Vezirköprü Ovası'nda yaklaşık 130 bin dekar alanda ekilen buğdaydan 70 bin ton rekolte bekleniyor.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde buğday hasadı başladı.
Vezirköprü Ovası'nda başlayan buğday hasadında elde edilen ürün, özel sektörün yanı sıra Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) teslim ediyor.
Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, bu yıl ilçede 130 bin dekar alanda buğday ekildiğini belirterek, yaklaşık 70 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.
Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel