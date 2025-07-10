Vezirköprü'de Alkollü Sürücü Devrilen Otomobiliyle Ağır Yaralandı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, alkollü olduğu tespit edilen M.A. idaresindeki otomobil, yoldan çıkarak devrildi. Sürücü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.A. (37) idaresindeki plakalı öğrenilemeyen otomobil, Vezirköprü-Durağan kara yolu Adatepe Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Vezirköprü Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.
Öte yandan yapılan kontrolde M.A'nın 1,18 promil alkollü olduğu belirlendi.
Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel