Vezirköprü'de 91 Hafız Öğrenciye Belge Töreni Düzenlendi

Vezirköprü'de hafızlık eğitimini tamamlayan 91 öğrenciye belgeleri verildi.

Vezirköprü Müftülüğünce düzenlenen törene Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Genel Müdürü Şaban Kondi, Samsun Dini İhtisas Müdürü Yakup Pulat, Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, Vezirköprü İlçe Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül ve vatandaşlar katıldı.

Kondi, burada yaptığı konuşmada, hafızların insanlığa ve gençliğe örnek olmasını isteyerek, "Sizlerden istirhamımız sadece kuran ezberlemek değil, Kuran'da yazanları yerine getireceksiniz, peygamberimizin sünnetlerini yerine getireceksiniz. İnsanlığa ve sizden sonraki gençliğe örnek olacaksınız." dedi.

Konuşmanın ardından öğrencilere hafızlık belgeleri verildi.