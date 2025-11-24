Haberler

Vezirköprü'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlaması

Vezirköprü'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, öğretmenler anısına saygı duruşu yapıldı, ödüller verildi ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Şahinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından kutlama programı düzenlendi.

Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkan Vekili Mehmet Gülburun, Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur İstanbul, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, şube müdürleri, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve tüm öğretmenler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata açılış konuşmasını yaptı. Özata konuşmasında, öğretmenlerin toplumun mimarları olduğunu vurgulayarak, "24 Kasım Öğretmenler Günü, milletimizin öğretmenlerine duyduğu saygı, minnet ve vefanın güçlü bir ifadesidir." dedi.

Kaymakam Özgür Kaya da konuşmasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928'de Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanını kabul etmesinin Türk eğitim tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek öğretmenlerin fedakarlığına dikkat çekti.

Programda öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan şiir dinletileri, oratoryo ve müzik gösterileri sunuldu.

İlçe genelinde Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilirken Vezirköprü'deki emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi takdim edildi.

Etkinlik sonunda günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Komisyona damga vuran anlar! CHP'li vekilden kendi partililerine sert tepki

CHP'li vekil, kendi partisinden arkadaşlarına demediğini bırakmadı
Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi

Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İkbal'in mezarı başında mide bulandıran hareketlerde bulunanların ifadeleri de skandal

İkbal'i mezarında bile rahat bırakmamışlardı! İfadeleri de skandal
Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı

Devlet başkanı gururla paylaştı: En azılı suçluları kediye çevirdik
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
İkbal'in mezarı başında mide bulandıran hareketlerde bulunanların ifadeleri de skandal

İkbal'i mezarında bile rahat bırakmamışlardı! İfadeleri de skandal
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik

UEFA listesinde değişiklik! İşte kadrodan çıkan ve giren isim
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Union Saint-Gilloise'dan Galatasaray ve Fenerbahçe kıyası: Atmosfer daha çılgın

G.Saray ve Fenerbahçe'yi kıyasladılar: Atmosferleri daha çılgın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.