Vezirköprü'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlaması

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Şahinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından kutlama programı düzenlendi.

Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkan Vekili Mehmet Gülburun, Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur İstanbul, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, şube müdürleri, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve tüm öğretmenler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata açılış konuşmasını yaptı. Özata konuşmasında, öğretmenlerin toplumun mimarları olduğunu vurgulayarak, "24 Kasım Öğretmenler Günü, milletimizin öğretmenlerine duyduğu saygı, minnet ve vefanın güçlü bir ifadesidir." dedi.

Kaymakam Özgür Kaya da konuşmasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928'de Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanını kabul etmesinin Türk eğitim tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek öğretmenlerin fedakarlığına dikkat çekti.

Programda öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan şiir dinletileri, oratoryo ve müzik gösterileri sunuldu.

İlçe genelinde Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilirken Vezirköprü'deki emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi takdim edildi.

Etkinlik sonunda günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.