Vezirköprü'de 23 Nisan Kutlamaları Coşkuyla Gerçekleşti

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yıldönümü Vezirköprü'de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Vezirköprü'de İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata'nın Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başlayan tören, Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda devam etti.

Mirza Çalışkan İlkokul ve Ortaokulu tarafından düzenlenen törene Vezirköprü İlçe Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Mustafa Çavuş, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, İlçe Baro Başkanı Av. Oğuz Bakır, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, kurum ve kuruluşların temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ile veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, "Bugün burada milletimizin bağımsızlık ve egemenlik yolunda attığı en büyük adımlardan birinin yıldönümünü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklarımızın neşesiyle, öğretmenlerimizin inancıyla, halkımızın coşkusuyla kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözünün ışığında açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıldönümünü kutlarken bu tarihi günü dünya çocuklarına armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onlara duyduğu güvene bir kez daha ortak oluyoruz." dedi.

Okul öğrencileri tarafından hazırlanan drama gösterisi, şiir dinletileri ile dans, halk oyunları ve jimnastik gösterileri sunuldu.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ise ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Protokol üyeleri ve öğrencilerin hatıra fotoğrafı çekilmesiyle program sona erdi.

Makamlar çocukların

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, makamını temsili olarak Berat Kayra Çalışkan'a devretti.

Belediye Başkanı Murat Gül ise makamını Gülce Rana Gültekin'e, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Zeliha Sultan Çalıkan'a ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata da makamını Eylül Esma Erdoğan'a geçici süreyle devretti.

Çocuklar makamlara oturarak kurum çalışanlarına isteklerini belirttiler.