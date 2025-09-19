Vezirköprü'de 19 Eylül Gaziler Günü Törenle Kutlandı

Vezirköprü ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gazi Uzman Çavuş Basri Çelik ile Astsubay Çavuş Nazlı Çırçır, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptı.

Programa Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Onur İstanbul, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Nurettin Edis, Nüfus Müdürü Halis Bilen, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yakup Çağlayan, Kütüphane Müdürü Kani Yılmaz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Uyar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ahmet Akdoğan, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.