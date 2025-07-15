Vezirköprü'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenlendi
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.
Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde anma etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programa Kaymakam Özgür Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Mustafa Çavuş, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Nurettin Edis ile vatandaşlar katıldı.
Programda, 15 Temmuz şehitleri için mevlit okunarak dua edildi, ardından öğle namazı kılındı.
Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel