Vezirköprü'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenlendi

Vezirköprü'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde anma etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programa Kaymakam Özgür Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Mustafa Çavuş, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Nurettin Edis ile vatandaşlar katıldı.

Programda, 15 Temmuz şehitleri için mevlit okunarak dua edildi, ardından öğle namazı kılındı.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
Tırın dorsesi otomobillerin üzerine düştü: 5 ölü, 1 yaralı

Tırın dorsesi otomobillerin üzerine düştü: 5 ölü, 1 yaralı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.