Vezirköprü'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Vezirköprü ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, şehit mezarlarının ziyaretiyle başladı.

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Mustafa Çavuş, Askerlik Şubesi Komutanı Teğmen Feride Paşayiğit, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya ile şehit yakınları, Karlık Mezarlığı'ndaki şehit kabirlerini ziyaret etti.

Protokol üyeleri, Esentepe ve Yenimahalle mezarlıklarına da ziyaret gerçekleştirerek, şehitler için dua etti.