Vezirköprü'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yürüyüşü Düzenlendi
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi.
Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nden başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.
Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla meydanı doldurdu. Meydanda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Kur'an okundu.
Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül'ün konuşmalarının ardından 15 Temmuz darbe gecesine ait görüntüler izletildi. Meydanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka seslenişi dinlendi.
Daha sonra program çeşitli etkinliklerle devam etti.