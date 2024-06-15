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Vezirköprü Belediyesi, mobil tuvalet hizmeti başlattı

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Vezirköprü Belediyesi, semt pazarlarında tuvalet eksikliği nedeniyle yaşanan sıkıntıları gidermek amacıyla mobil tuvalet hizmeti vermeye başladı. Mobil tuvaletlerde bay ve bayan tuvaleti ile bebek bakım odası bulunuyor.

Vezirköprü Belediyesince alınan araçla pazar yerlerinde mobil tuvalet hizmeti verilecek.

Vezirköprü'nün semt pazarlarında tuvalet bulunmaması nedeniyle pazarcı esnafı ve pazara alışveriş yapmak için gelen vatandaşlar sıkıntı yaşaması üzerine Belediye tarafından çalışma başlatıldı.

Vatandaşların sorununu gidermek amacıyla Vezirköprü Belediyesi, ilçe merkezinde her gün farklı semte kurulan pazarlarda mobil tuvaleti hizmeti verecek.

Belediye Başkanı Murat Gül, Vezirköprü Belediyesine kazandırdıkları son derece hijyenik mobil tuvaletlerin her türlü konfora sahip olduğunu belirterek, "Mobil tuvalet aracında bay ve bayan tuvaleti, bebek bakım odası bulunuyor. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi

Kaynak: AA / Güncel

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