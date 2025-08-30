Vezirköprü Anadolu Lisesi Mezunları Pilav Gününde Bir Araya Geldi

Vezirköprü Anadolu Lisesi mezunları ve okul öğretmenleri, okul bahçesinde düzenlenen pilav gününde bir araya geldi.

Bu yıl ilk kez düzenlenen ve yoğun ilgi gösterilen etkinlikte, öğretmenler ile eski ve yeni mezunlar arasında sıcak ortam oluştu.

Etkinlikte konuşan Vezirköprü Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Çam, "Etkinliğimizi bu yıl ilk defa düzenliyoruz. Amacımız, mezunlarımızla kaynaşarak birlikteliğimizi güçlendirmek. Bu etkinliği gelenekselleştirip her yıl yapmayı planlıyoruz. İlk etkinliği bizler organize ediyoruz, sonraki yıllarda ise bu organizasyonu mezunlarımıza bırakacağız." dedi.

Etkinlikte yer alan okulun mezunlarından Yesevi Hareketi Samsun İl Başkanı İlhan Cömert ise "Sanırım burada en eski mezunlar 2001 mezunları olarak bizleriz ve kendimizi ev sahibi olarak görüyoruz. Böyle güzel bir etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.