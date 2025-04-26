Veterinerler, Sakarya'daki Tabiat Parkında Yaralı Yaban Hayvanlarına Şifa Oluyor

Sakarya'daki tabiat parkında görevli veterinerler, uyguladıkları tedavilerle yaralı yaban hayvanlarını hayatta tutmaya çalışıyor.

Sakarya Nehri kıyısında taşkın sonucu oluşan göletlerin de bulunduğu 400 dönümlük alan, çevresi koruma altına alınarak 2022'de Arifiye Belediyesi tarafından mesire alanına dönüştürülüp tabiat parkı olarak hizmet vermeye başladı.

Bünyesinde hayvanat bahçesi bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği de yapan Gölya Tabiat Parkı'nda oluşturulan merkezde görevli veterinerler, doğada yaralı halde bulunan yaban hayvanlarını hem tedavi ediyor hem de bakım ve beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor.

Veteriner hekimlerce yapılan bakım ve tedavi sonucu iyileşen yaban hayvanları doğal yaşam alanlarına bırakılırken, doğaya salınamayacak durumdakiler ise yaşamlarının sonuna kadar parkta misafir ediliyor.

"Onların tedavilerini üstlenmek çok güzel bir duygu"

Veteriner hekim Sema Belen Köksal, AA muhabirine, meslek seçiminde hayvan sevgisinin etkili olduğunu belirterek, 2015'te veterinerlik fakültesinden mezun olduğunu söyledi.

Köksal, Gölya Tabiat Parkı'ndaki merkezde Sakarya ve çevre illerde yaralı bulunarak vatandaşlar ya da Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince getirilen yaban hayvanlarına tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verdiklerini kaydetti.

Tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından iyileşen hayvanların doğaya salındığını, avlanma yeteneğini ya da uzuvlarını kaybedenlerin ise parkta kalıcı misafir edildiğini anlatan Köksal, yaban hayvanlarına yaklaşma yöntemlerini bildikleri için onlara karşı oluşan çekingenliği yendiklerini kaydetti.

Köksal, hayvanların sağlıklarına kavuşmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, "Yırtıcı hayvanlara, sokak hayvanlarına yararlı olabilmek, onların tedavilerini üstlenmek çok güzel bir duygu. Onları sağlığına kavuşturduktan sonra bizler de çok mutlu oluyoruz. Mesleğimize aşkla bağlanıp daha çok severek devam ettiriyoruz." dedi.

Maymun, baykuş, tilki, sansar, yaban domuzu, kartal, şahin ile diğer kanatlı türler ve geyik başta olmak üzere birçok hayvanın merkezde tedavi edildiğini belirten Köksal, "Hayvanlarımız ağızsız, dilsiz oldukları için bizlere kendilerini ifade edemiyor. Veteriner hekimler olarak onları anlayarak tedavilerini tamamlıyoruz. O yüzden mesleğimin çok kutsal olduğuna inanıyorum. Onları sağlığına kavuşturup mutlu bakışlarını görmek bizlere çok büyük ödül oluyor. Vatandaşlarımızın sokakta gördüğü, bulduğu yaralı hayvanları bizlere getirmelerini rica ediyorum. Bu konuda duyarlılıklarını artırmalarını talep ediyoruz." diye konuştu.

"Tabiat parkı ziyaretçilere hayvanları yakından görme imkanı sunuyor"

Gölya Tabiat Parkı sorumlusu Ahmet Safitürk de birçok hayvan türüne ev sahipliği yaptıklarını, tabiat parkına yaralı getirilen hayvanları tedavi ederek sağlıklarına kavuşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Parkın yapımı ve içeriği hakkında bilgi veren Safitürk, park bünyesindeki hayvanat bahçesinde 30 türden yaban ve evcil hayvanların olduğunu kaydetti.

Safitürk, parkın okullar tarafından ziyaret edildiğini ve görevlilerin buradaki hayvanlar hakkında öğrencilere bilgi verdiğini anlatarak, yürüyüş yolları, piknik yeri ve kafeterya gibi alanların da bulunduğu tabiat parkının, ziyaretçilere hayvanları yakından görme ve doğayla iç içe olma imkanı sunduğunu ifade etti.

Yaralı hayvanların tedavilerinin veteriner hekimlerce yapıldığını aktaran Safitürk, "Sağlığına kavuşan hayvanları doğal yaşam alanlarına bırakıyoruz. Doğada yaşamayacak durumda olanlar ise hayatı boyunca burada kalıyor." dedi.