VETERİNERLER 1 GÜN İŞ BIRAKACAK

Kedisinin ölümünden sorumlu tuttuğu veterineri darbetti (2)

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ahmet Baydın, A.K. tarafından darbedilen veteriner Ceren Eroğlu'nu ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Baydın, sağlıkta şiddet yasasına dahil olmadıkları için bu tür saldırılarla karşılaştıklarını söyleyerek, "A.K. isimli şahsın meslektaşımız Ceren Eroğlu'nu darbetmesini ve kliniğine zarar vermesini şiddetle kınıyoruz. Her geçen gün toplumda, hayvan sağlığı, toplum sağlığı ve çevre sağlığı için hizmet veren, fedakarca 24 saat görev yapan meslektaşlarımıza yapılan saldırıların sonu gelmiyor. Gazi meclisimizin açılmasıyla birlikte bütün milletvekillerimize çağrımızdır; sağlıkta şiddet yasasına veteriner hekimlerin dahil edilmesini istiyoruz. Çünkü bu olaylar son dönemlerde oldukça arttı. Artık kaç meslektaşımızın daha darbedilmesini ve kaç meslektaşımızın daha öldürülmesini bekliyorlar. Bunun için acil önlem alınması gerektiğini tüm yetkililere duyuruyoruz" dedi. Baydın, Türk Veteriner Hekimler Birliği ve diğer 56 odamızın da desteğiyle 6 Ağustos'ta 1 gün iş bırakma eylemi yapacaklarını da söyleyerek, "Sadece acil gelen hastalara müdahale edeceğiz. Onun dışında 1 gün 'şiddete hayır' demek için kapalıyız" diye konuştu.

'KADINA ŞİDDET KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMELİ'

Ceren Eroğlu da sosyal medyada 'hekim haketmiştir', 'kedi ihmal sonucu ölmüştür' gibi yorumlar gördüğünü söyleyerek,"Ben bu işi 10 yıldır yapıyorum. Beni tanıyan herkes hayvanlara ne kadar düşkün olduğumu bilir. Bugüne kadar sahipli sahipsiz bütün hayvanlar için elimden ne geliyorsa yaptım. Bu konuda da bizimle alakalı bir ihmal bulunmadığı gibi hasta sahibinin ciddi yetiştirme hataları mevcuttur. Tedavi ne kadar olumsuz sonuçlanırsa sonuçlansın karşılığının şiddet olması kabul edilebilir bir durum değil. Diğer meslektaşlarımın benzer olaylar yaşamaması için elimizden geleni yapacağız. Son olarak da burada orantısız bir şiddet var. Bunun kadına şiddet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Adaletin sağlanması için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi. (DHA)