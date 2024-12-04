Veteriner Teknikeri Eray Akel, 15 Koyundan 400 Hayvana Ulaştı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde babasının hediye ettiği 15 koyunla hayvancılığa başlayan veteriner teknikeri 28 yaşındaki Eray Akel, 2 yılda sürüsünü büyüttü.

Akel, 2020 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Bayat Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Programında eğitimine başladı.

Mezun olduktan sonra ailesinin yaşadığı Müsellim köyüne dönen Akel, hayvan çiftliği kurmaya karar verdi.

Akel, 2022 yılında babasının hediye ettiği 15 koyun ile hayvancılığa başladı. Kendi imkanlarıyla bir ağıl kuran Akel, iki yıl içerisinde hayvan sayısını 400'e çıkardı.

"Ağıla geldiğimde mutlu oluyorum seviniyorum"

Akel, AA muhabirine ağıla geldiğinde kendini mutlu hissettiğini söyledi.

Çocukluğundan bu yana hayvanların içerisinde olduğunu ifade eden Akel, hayvan sevgisinin çok değişik bir duygu olduğunu kaydetti.

Köyünü terk etmediğini anlatan Akel, "Hayvana karşı sevgim var, severek yapıyorum, mutluyum. Şu an 400 hayvanım var. Bunların sayısını arttırmayı istiyorum. Devletimizin desteklerini takip ederek kapasitemizi artıracağım." dedi.

Akel, ilerleyen yıllarda daha modern bir çiftlik kurmayı hedeflediğini dile getirdi.

Gençlere köylerini terk etmemelerini öneren Akel, duygularını, "Ağıla geldiğimde mutlu oluyorum seviniyorum. Üniversitede dönemimde koyunlar doğum yapıyordu göremiyordum, anneme ve babama söylüyordum video at diye göreyim hangi koyun kuzuladı diye. Özlüyordum, çünkü onlara bağlıydım." cümleleriyle ifade etti.