Üye Girişi
Haberler
Rusya'dan Suriye'deki gelişmelerle ilgili yeni açıklama: Türkiye ile yakın temastayız

Rusya'dan sınırımızı kan gölüne çeviren savaşla ilgili yeni açıklama

 Esad rejimi, Doğu Guta'da eli silah tutanları gözaltına almaya başladı

Günden güne değişen harita Esad'ın uykularını kaçırdı

 DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız

Asılan bayraktan rahatsız olan biri var: Halep kimin toprağı?
Narin'in ağabeyi sanık Enes Güran'ın kolundaki diş izleri ve iç çamaşırındaki PSA'ya ilişkin rapor talepleri reddedildi

Narin cinayeti ile ilgili rapor talepleri reddedildi

Veteriner Teknikeri Eray Akel, 15 Koyundan 400 Hayvana Ulaştı

Veteriner Teknikeri Eray Akel, 15 Koyundan 400 Hayvana Ulaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Vize ilçesinde, babasının hediye ettiği 15 koyunla hayvancılığa başlayan Eray Akel, iki yıl içinde hayvan sayısını 400'e çıkardı. Akel, köyünü terk etmeden hayvancılığı sevdikçe büyütmeyi hedefliyor.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde babasının hediye ettiği 15 koyunla hayvancılığa başlayan veteriner teknikeri 28 yaşındaki Eray Akel, 2 yılda sürüsünü büyüttü.

Akel, 2020 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Bayat Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Programında eğitimine başladı.

Mezun olduktan sonra ailesinin yaşadığı Müsellim köyüne dönen Akel, hayvan çiftliği kurmaya karar verdi.

Akel, 2022 yılında babasının hediye ettiği 15 koyun ile hayvancılığa başladı. Kendi imkanlarıyla bir ağıl kuran Akel, iki yıl içerisinde hayvan sayısını 400'e çıkardı.

"Ağıla geldiğimde mutlu oluyorum seviniyorum"

Akel, AA muhabirine ağıla geldiğinde kendini mutlu hissettiğini söyledi.

Çocukluğundan bu yana hayvanların içerisinde olduğunu ifade eden Akel, hayvan sevgisinin çok değişik bir duygu olduğunu kaydetti.

Köyünü terk etmediğini anlatan Akel, "Hayvana karşı sevgim var, severek yapıyorum, mutluyum. Şu an 400 hayvanım var. Bunların sayısını arttırmayı istiyorum. Devletimizin desteklerini takip ederek kapasitemizi artıracağım." dedi.

Akel, ilerleyen yıllarda daha modern bir çiftlik kurmayı hedeflediğini dile getirdi.

Gençlere köylerini terk etmemelerini öneren Akel, duygularını, "Ağıla geldiğimde mutlu oluyorum seviniyorum. Üniversitede dönemimde koyunlar doğum yapıyordu göremiyordum, anneme ve babama söylüyordum video at diye göreyim hangi koyun kuzuladı diye. Özlüyordum, çünkü onlara bağlıydım." cümleleriyle ifade etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
img

Narin cinayeti ile ilgili rapor talepleri reddedildi
img

Kesin kararını verdi
img

İşte meslek meslek zamlı maaşlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nizip, İslahiye 4-5 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 4-5 Aralık Seyhan, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yabani ne zaman final yapacak? Final bölümü belli oldu CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Aralık günün maçları nereden izlenir? 5 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Kova, İkizler, Başak burcu yorumu! 5 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları A SPOR CANLI İZLE! ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI maçları HD, şifresiz, donmadan izleme linki Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? Roblox erişim engelinde son durum! ANTALYA'DA DEPREM! Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları! SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, büyüklüğü kaç? Dünya Madenciler Günü Kutlaması 4 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.