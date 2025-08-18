Veteriner Melek Nida Urazan'dan Komşularına Darp İddiası

Veteriner Melek Nida Urazan'dan Komşularına Darp İddiası
Adana'nın Pozantı ilçesinde, sahipsiz köpekleri beslediği için komşularının saldırısına uğradığını öne süren veteriner Melek Nida Urazan, darp raporu alarak jandarmaya şikayette bulundu. Urazan, annesi ve kardeşinin de darbedildiğini belirtti.

Adana'da komşularının, kendisini, annesini ve kardeşini darbettiğini öne süren veteriner, jandarmaya şikayette bulundu.

Pozantı ilçesi Akçatekir Mahallesi'nde veteriner Melek Nida Urazan, iddiaya göre sahipsiz köpekleri beslediği için kendisine tepki gösteren komşusu Y.K. ve eşi F.K. ile tartıştı.

Tartışmanın ardından çıkan kavgada komşularının, annesi Mürşide Atay, kardeşi Onur İbrahim Atay ve kendisini darbettiğini öne süren Urazan, hastaneden darp raporu aldı.

Daha sonra jandarma karakoluna giden Urazan, komşularından şikayetçi oldu.

Urazan, gazetecilere, olaya ilişkin şunları anlattı:

"Biz sadece belediyenin kısırlaştırdığı köpekleri besliyorduk. Defalarca tehdit edildik. Son olarak evimizin suyu kesildi. Vanayı açmaya gittiğimizde saldırıya uğradık. Annem kaburgaları kırılacak şekilde sürüklendi. Bu kişilerden şikayetçiyiz, davanın takipçisi olacağız."

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
