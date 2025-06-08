Veteriner Kliniğinde Bayılan Kadının Sağlık Durumu İyi

Veteriner Kliniğinde Bayılan Kadının Sağlık Durumu İyi
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Veteriner Kliniğinde Bayılan Kadının Sağlık Durumu İyi
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Bursa'da köpeğini veterinere getiren bir kadın, muayene sırasında aniden bayıldı. Tansiyonu düşen kadının bilinci kısa sürede yerine geldi. Olay sırasında köpeğin sakince izlediği dikkat çekti.

Veteriner kliniğinde köpeğini tedavi ettiren kadın bayıldı

BURSA - Bursa'da köpeğini tedavi için veterinere getiren bir kadın, muayene sırasında aniden bayılarak kısa süreli panik yaşanmasına sebep oldu.

Karacabey'de köpeğini tedavi için veteriner kliniğinde getiren bir kadın, muayene sırasında veterinere yardımcı olmak için köpeğinin ayaklarından tuttu. Köpeğin ayaklarından tutarken tansiyonu düşen kadın aniden yere yığıldı. Olayın ardından veteriner kliniğinde kısa süreli bir telaş yaşansa da, kadının bilinci kısa sürede yerine geldi. Tansiyon rahatsızlığı sebebiyle ara sıra bayılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Köpeğin ise o anları sakince izlemesi dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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