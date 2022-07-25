Veteriner, hırsız sandığı motosikletliye otomobiliyle çarptı İZMİR'de, veteriner hekim E.Y. (37), motosikletini çalan kişi zannettiği motosikletli Kemal Merkit'e (29) otomobilini bilerek üzerine sürüp çarptı. İZMİR'de, veteriner hekim E.Y. (37), motosikletini çalan kişi zannettiği motosikletli Kemal Merkit'e (29) otomobilini bilerek üzerine sürüp çarptı. O anlar E.Y.'nin araç kamerasına yansıdı. Balçova ilçesindeki Olimpiyat Köyü Sitesi'nde, 14 Nisan günü saat 00.30 sıralarında, veteriner hekim E.Y.'nin evinin önündeki park halindeki motosikleti A.Ü. tarafından çalındı. Durumu fark eden E.Y., site güvenliğine bildirip motosikletini çalan kişinin kaçmaması için kapıları kapatmasını istedi. Otomobiliyle sitenin çıkışına giden E.Y., motosikletini çalan kişiyi beklemeye başladı. Karşıdan gelen motosikletli Kemal Merkit'i (29) motosikletini çalan kişi sanan E.Y., otomobiliyle ters yöne girip çarptı. Yaralanan Merkit, site görevlilerinin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Merkit'in şikayetiyle gözaltına alınan E.Y., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. OLAY ARAÇ KAMERASINDA Yaşananların E.Y.'nin otomobilindeki, araç kamerası tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, E.Y.'nin kendisine çakarlı bir otomobille yaklaşan sitenin güvenlik görevlilerine "O çocuk buradan çıkamayacak. S...onun belasını. Geliyor, a… k… onun" dedikten sonra ters şeride girip, Merkit'in kullandığı motosiklete çarptığı belirlendi. Merkit'in yerde kıvranıp çığlık attığı anlar ve E.Y.'nin çarptığı kişinin hırsız olmadığını anlayıp "Çalan kişi zannettim, Allah kahretsin ya' diyerek, inip otomobilindeki hasarı görmeye çalıştığı da görüntülerde yer aldı. 'YERDEN KALKAMADIM' Yaşadıklarını anlatan Kemal Merkit, "Olay günü izinliydim. Bir arkadaşımın motosikletini ödünç aldım ve Olimpiyat Köyü'ndeki başka bir arkadaşımı ziyarete gittim. Bir süre birlikte vakit geçirdikten sonra eve dönmek için tekrar motosikletle harekete geçtim. Bu sırada ters şeritten gelen E.Y., alkollü bir şekilde, bilerek bana 80 kilometre hızla çarptı. Sonradan öğrendiğime göre beni motosikletini çalan kişi zannetmiş. Ardından beni olay yerinde bırakıp, küfürler ederek otomobiliyle geri geri giderek kaçmaya başladı. Yaşadığım insanın binde bir başına gelebilecek, çok anlık bir olaydı. Düşünün, evinize gidiyorsunuz ve adamın biri geliyor, bilerek otomobiliyle size çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle düştüm ve yerden kalkamadım. Sadece çığlık attım. Kulağımda yüzde 40 işitme kaybı var. Bacaklarım da oldukça kötü durumdaydı, felç olduğumu zannettim. Daha sonra kendisiyle hiç görüşmedim, bir özür dilemesini bekledim ama onu bile yapmadı" diye konuştu. 'ÖLEBİLİRDİM' E.Y.'nin hırsız bile olsa cezayı kendisinin kesmemesi gerektiğine dikkat çeken Merkit, "Başımda kaskım vardı. Ancak, olay anında başımdan çıktı. 2 çocuğum var, olayda ölebilirdim. Bunun hesabını kim verebilirdi? Görüntüleri sonradan izleyince tüylerim diken diken oldu. Bir insana öyle bilerek çarpılmaz. Hayvana dahi çarpsanız, inip bir bakarsınız ne oldu diye. Bu kişi kafasında direkt olarak 'Gelsin, öldüreceğim' diye kurmuş. Olaydan sonra avukatımla E.Y. hakkında suç duyurusunda bulunduk" dedi. 'HATAYA DÜŞMÜŞ OLMASI, KASTI ORTADAN KALDIRMAZ' Merkit'in avukatı Ahmet Deha İmal, olayla ilgili kamera görüntüleri ve E.Y.'nin polisteki ifadesi incelendiğinde, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklu yargılanması gerektiğini söyledi. İmal, "E.Y., suça konu eylemini otomobiliyle gerçekleştirmiştir. Burada araç, silah olarak değerlendirilmelidir. Otomobili motorun üzerine sürmek öldürmeye elverişli bir eylemdir ve bunu göz önüne aldığımızda şüphelinin kastının öldürmeye yönelik olduğu ortadadır. E.Y.'nin hataya düşmüş olması, kastı ortadan kaldırmaz. Müvekkilimin hayati tehlike geçirip geçirmemesi de atılı suçun öldürmeye teşebbüs olup olmadığı hususunda önem arz etmez. Yargıtay'ın kalıplaşmış içtihatları ışığında suça konu eylem, öldürme saikiyle ve öldürmeye elverişli vasıtalarla gerçekleştirilmiştir. Aksi kanaat hasıl olsa dahi şüphelinin eylemi silahla nitelikli yaralama olarak değerlendirilmeli, bu suçun da katalog suçlardan olduğu gözetilmelidir. Tüm bunları göz önünde bulundurarak, şüpheli E.Y. hakkında tutuklanması ve yakalama kararı çıkartılması için de gerekli başvurularımızı yaptık" diye konuştu. Öte yandan E.Y.'nin motosikletini çalan A.Ü. ise aynı gün yakalandı. Motosiklet E.Y.'ye teslim edildi A.Ü., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Güncel Kemal Merkit Tragger Güncel Haberler

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