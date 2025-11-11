İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Adana Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Nihat Köse, son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede 62 yaşında hayatını kaybeden Köse için Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün bahçesinde tören düzenlendi.

Törene, Köse'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu ile meslektaşları katıldı.

Okunan duaların ardından Köse'nin cenazesi, defnedilmek üzere Mersin'in Anamur ilçesine uğurlandı.