Veteriner Hekimler Derneği, Orman Alanlarının Korunması İçin Çağrıda Bulundu

Veteriner Hekimler Derneği, orman alanlarının korunması ve çevrenin sağlıklı bir şekilde yaşanabilir olması için Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere tüm kurumları görevlerini yerine getirmeye çağırdı.

Veteriner Hekimler Derneği, "Anayasa'mıza göre devletin görevi orman alanlarını korumaktır. Ayrıca herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı vardır. Bu yüzden başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere tüm kurumları Anayasa'nın gerekliliklerini yerine getirmeye, verilen iznin iptaline ve bu yıkımı durdurmaya çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

Akbelen'de maden sahasının genişletilmesi için altı gün önce sabah saatlerinde başlayan ağaç kesimi devam ediyor. Veteriner Hekimler Derneği, bugün konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklama şöyle:

"TERMIK SANTRALLER İLE HAVA KİRLİLİĞİNE VE ASİT YAĞMURLARINA DAVETİYE ÇIKARILIYOR"

"Dünyamız yüzyılın en sıcak günlerini yaşıyor. Küresel iklim krizi nedeniyle sıcaklıklar rekor üzerine rekor kırarken, Akdeniz havzası sayısız orman yangınını yaşarken, Kemer'de çıkan orman yangını 5. gününde ancak kontrol altına alınabilmişken, sanki yaşadığımız bu sıcaklıklar fosil yakıtlardan kaynaklı küresel ısınmanın sonucu değilmiş gibi, karbondioksit yutağı ormanlarımızda kömür madeni işletme izinleri veriliyor. Termik santraller ile hava kirliliğine ve asit yağmurlarına davetiye çıkarılıyor. İklim zirvelerinde karbon azaltıcı için hedefler konulurken hiç tutulamayacak sözler verilmiş oluyor.

Tüm dünyadan turistlerin görmek için geldiği Akdeniz'in incisi kıyılarımız; Kızılçam Ormanları, Defne, Sandal, Keçiboynuzu gibi makiler ve dünyada sadece Rodos ve Kıbrıs adalarıyla birlikte yalnızca Güneybatı Anadolu'da yetişen Sığla ağaçları ile kaplı. Kızılçam ormanları, yangına dayanıklılığı ve yangın sonrası yaşamasını gerçekleştirmesinin yanında Karakulak Kedisi gibi nadir türlerin de aralarında olduğu pek çok canlıya ev sahipliği yapıyor. Yöredeki köylülerin önemli bir geçim kaynağı olan Çam Balı, bu ağacın gövdesinden beslenen Basra Böceği'nin salgıladığı sıvıları toplayan arılar tarafından üretiliyor. Yine Yörük'lerin Kıl Keçileri bu bölgede ormanın sağladığı zengin bitki örtüsü ile besleniyor.

"TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI OLMAK ÜZERE TÜM KURUMLARI ANAYASA'NIN GEREKLİLİKLERİNİ YERİNE GETİRMEYE, VERİLEN İZNİN İPTALİNE VE BU YIKIMI DURDURMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Siz bu yazıyı okurken, kesim motoru ile yüzyıllık çamlar, üzerlerinde kuş ve sincap yuvaları ile bir bir devriliyor ve üzerinde nice uygarlıkların yaşadığı tüm o bereketli topraklar devasa ölüm çukurları haline getirilmek üzere kazılmaya devam ediliyor. Oysa Anayasa'mıza göre devletin görevi orman alanlarını korumaktır. Ayrıca herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı vardır. Bu yüzden başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere tüm kurumları Anayasa'nın gerekliliklerini yerine getirmeye, verilen iznin iptaline ve bu yıkımı durdurmaya çağırıyoruz."