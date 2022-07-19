Veteriner Hekimler Derneği: 'Mesleğimize Karşı Yıllardır Uygulanan Görmezden Gelme Yaklaşımına Son Verilmesini İstiyoruz'

Veteriner Hekimler Derneği, Veteriner Fakültesi öğrencilerinin, Tıp ve Diş Fakültesi son sınıf öğrencilerine verilecek asgari ücret tutarındaki ödemenin kapsamına alınmamasına tepki gösterdi.

Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Doktor Gülay Ertürk, "Sağlık çalışanı olduğu halde, kabineden mesleğimize karşı yıllardır uygulanan ötekileştirme, dışlama, görmezden gelme yaklaşımına son verilmesini istiyoruz. Bu kutsal mesleğin onurlu mensuplarına ve aday meslektaşlarımıza hak ettiği değer ve önemin verilmesi talebiyle bu haksızlığın giderilmesini arz ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Veteriner Hekimler Derneği, dün kabine toplantısının ardından yapılan açıklamada, Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesinde okuyan son sınıf öğrencilerine asgari ücret tutarında bir ödemenin yapılacağının açıklanmasına karşılık Veteriner Fakültesi öğrencilerinin bu kapsamın dışında bırakılmasına tepki gösterdi. Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Doktor Gülay Ertürk, yazılı açıklama ile bu durumu eleştirdi.

ANKA / Güncel