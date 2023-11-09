Veteriner hekime haksız trafik cezası iptal edildi

ANKARA'da veteriner hekim Ercan Türkoğlu'na (43), iş yerinin bulunduğu caddede ters yönde aracını park ettiği gerekçesiyle fahri trafik müfettişi tarafından delil ve ispat olmadan yazdırılan 4 bin liralık trafik cezası, yargı kararıyla kaldırıldı.

Veteriner hekim Ercan Türkoğlu, iş yerinin bulunduğu caddede fahri trafik müfettişi tarafından, Kara Yolları Kanunu'nun 'Tek yönlü yolda ters yönde araç kullanılması ya da ters yönde araç park edilmesi halinde trafik cezası uygulanır' maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle uygulanan 4 bin liralık cezayı yargıya taşıdı. Türkoğlu, söz konusu ceza tutanağının herhangi bir fotoğraf veya delil olmadan düzenlendiğini, daha önce de aynı kişi tarafından benzer bahanelerle hakkında ceza tutanakları hazırlandığını ileri sürerek, söz konusu cezanın iptalini talep etti.

YARGIDAN İPTAL KARARI

1'nci Sulh Ceza Hakimliği, idari yaptırım kararı verilmesini gerektiren kabahat fiilinin, bu fiilin işlendiğini ispata yarayacak bütün deliller ile fiilin işlendiği yer ve zaman gösterilerek açıklanmasının zorunlu olduğuna dikkat çekti. Hakimlik, aksi halde kamu otoriteleri tarafından tek taraflı gıyaben veyahut vicahen tutulan tutanakların, alınan kararların hukuka uygunluk karinesinden yararlanabilmelerinin mümkün olmadığını belirtti. Hakimlik kararında, fahri trafik müfettişlerinin eylemden haberdar oldukları andan itibaren Türkçe gramer ve mantık kurallarına uygun olarak eylemi tutanak altına almaları ve imkanlar elverdiği ölçüde elektronik cihazlarla kayıt yapmaları gerektiğine işaret ederek, itiraza konu trafik idari yaptırım karar tutanağının hukuka aykırı düzenlendiğini belirtti ve idari para cezasının kaldırılmasına karar verdi.

'ART NİYET ARADIM'

Ercan Türkoğlu, aynı müfettişin 2020 yılının kasım ve aralık aylarında da evinin bulunduğu caddede 3-4 gün aralıklarla görüntü kaydı olmadan trafik ceza tutanağı hazırladığını, bu cezaları da yargı yoluyla iptal ettirdiğini söyledi. Türkoğlu, "Cezalar peş peşe 2-3 gün aralarla ve anlamsız maddeler ile olunca bir art niyet aradık. Hep de fahri müfettiş tarafından yazıldı. 2 farklı aracımı da aynı yere bıraktım ve yine benzer bir şekilde yine ceza yazıldı. Bir hafta sonra diğer aracımı oraya koyduk, bu sefer ona da aynı cezalar geldi. 'Aksine bir işaret bulunmadıkça şerit değiştirmeden önce gireceği şeritteki araçların emniyetle geçişini beklemek' maddesinden bir ceza yazılmış. O caddede böyle bir şey yapılması mümkün değil. Cezalar genelde akşam saatlerinde yazılmış. Bu araçlar genelde bu saatlerde park halinde zaten. 'Trafik levhalarına uymamak' gibi bir maddeden ceza yazılmış yine. Cezanın yazıldığı adres hep aynı, saatler de aynı. 3-4 gün arayla bu kadar trafik canavarı olmamız mümkün değil. Bu cezalardan yaklaşık 5-6 tanesine itiraz ettim ve itirazlarımız kabul oldu. En son yazılan 4 bin TL'lik ceza da 'hukuka aykırı' olduğu gerekçesi ile iptal edildi. Ayrıca hiçbir cezada fotoğraf, görüntü yok. Benzer cezalar gelmeye tekrar devam ederse konuyu yargıya taşıyacağım" dedi.