Vestel Gönüllüleri Foça'da Çevre Temizliği Yaptı

Vestel gönüllüleri "Kıvılcımlar", Manisa'daki Çiftlik Park'taki mesire alanının ardından şimdi de İzmir'in Foça ilçesinde bulunan Çanak Koyu'nda çevre temizliği yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vestel, çevre farkındalığı projeleri kapsamında, İzmir'in "popüler" turizm merkezlerinden Foça'da düzenlenen çevre temizliği etkinliğine katıldı.

Zorlu Holding'in "Kıvılcımlar" hareketine bağlı 39 Vestel gönüllüsü, 9 Ağustos Çarşamba günü Foça'daki Çanak Koyu'nda çevre temizliği yaptı. Etkinlikte toplanan 80 torba çöp daha sonra Foça Belediyesi çöp toplama ekiplerine teslim edildi.

Zorlu Holding'in ekonomik büyümeye destek, toplumsal faydayı artırma ve çevreye olan etkilerini azaltma amacıyla başlattığı 'Kıvılcımlar' hareketine destek veren Vestel, teknoloji, AR-GE, inovasyon üstünlüğü ve insan odaklı dönüşüm stratejisiyle sürdürülebilir gelecek için çalışmaya devam ediyor.

Vestel, ürettiği ürün ve hizmetleriyle sadece şirketin değil, bireylerin de karbon ayak izini azaltmalarına yardımcı oluyor.