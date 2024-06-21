Vergi Paketine Tepkiler... Ekonomistler ve Siyasetçiler Tepkilerini İronilerle Dile Getirdi

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan vergi paketine farklı kesimlerden tepkiler geldi. Ekonomistler ve siyasetçiler, yurttaşın cebine göz dikildiğini belirterek, tepkilerini ironilerle ifade etti. Birbirinden ilginç öneriler getiren ekonomistler, "Amaç vergide adalet ve verginin tabana yayılması ise iki kriteri de karşılamıyor" değerlendirmesinde bulunuyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve bayram tatilinin ardından kanun teklifi olarak Meclis'e sunulması beklenen "vergi paketi"nde geniş kapsamlı düzenlemeler öngörülüyor.

Vergi paketiyle, KDV, ÖTV, gelir ve kurumlar vergisi, yurt dışına çıkış harcı ile vergi usul kanunları başta olmak üzere birçok alanda yapılacak düzenlemelerle vergi artışları, yeni cezalar ve ceza artırımları getiriliyor.

KDV ile ilgili istisnaların bir kısmının kaldırılması bir kısmının kısmi istisna haline dönüştürülmesi, bazı KDV indirimlerinin kaldırılması, yurt dışına çıkış harcının 3 bin TL'ye çıkarılarak her yıl yeniden değerleme oranında yükseltilmesi, vergi kaçıranları bildirenlere ihbar ikramiyelerinin artırılması, fiş-fatura düzenlemeyenleri ihbar edenlere ikramiye ödenmesi, motokuryelere bu hizmetleri karşılığı yapılan ödemelerden yüzde 15 kesinti yapılması, bahşiş gelirlerinin vergilendirilmesi, engellilere yapılan ÖTV istisnasının kaldırılması veya yeniden revize edilmesi gibi öneriler de vergi paketinde ayrıntılı düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı'na sunum yapılan bu önerilerden oluşan vergi paketine, ekonomiskler ve siyasetçiler başta olmak üzere birçok kesimden yapılan ironilerle tepki gösterildi.

Sosyal medya hesaplarından yapılan bazı paylaşımlar şöyle:

Hakan Kara: Yurt dışına çıkış harcının 1500TL yapılması önerilmiş. Zar zor biriktirdiği 500 dolar ile Arnavutluk'a tatile giden için yüzde 10 ek maliyet, Las Vegas'ta 100 bin dolarıı bir çırpıda yiyen için çerez parası. Amaç vergide adalet ve verginin tabana yayılması ise iki kriteri de karşılamıyor.

Özgür Demirtaş : Sevgili garson arkadaşlarım, bahşişlerden vergi alınması fikri tamamen yanlıştır. Türkiye bu seviyeye inmemeli. Allah aşkına olur mu?

Türkiye'nin alt gelir grubundan değil, hükümetten, siyasetçilerden, itibardan tasarruf etmesi lazım. Ekonomi Bakanlığına rica ediyorum garsonların bahşişlerinden vergi alınması fikrinden vazgeçsinler.

Şenol Babuşcu: Sayın Bakan Mehmet Şimşek'e yeni bir vergi önerin…

Prof. Veysel Ulusoy: Kaldırımda yürüyenden "kaldırım vergisi" alınsın. İngilizler bilir onu.

Turşusunu bahçesinde yetiştirdiği sebze ile yapan hanehalkına vergi salınsın.

Vergi geliri konusunda çalışan arkadaşlara her türlü işlemi düşünerek kalem kalem bildirin talimatı verilmiş gibi. Bir önerim onlara: Kendi hayvanını yetiştiren kasaba vergi salınsın.

Serkan Özcan: Türkiye'de tarihin ilk IMF'siz IMF programı uygulanıyor. Kontrolden çıkmış enflasyonun, harcamaların ve faizin yarattığı mali dengesizliği ortadan kaldırmak için millettin cebindeki her bir kuruşa göz dikiyorlar.

Bugün yaşanan işlerin; başta siyasi ve bürokratik sorumluları hesap vermediği ve millet fakirleşirken zenginleşenler elini taşın altına koymadığı sürece bu politikalar hiçbir işe yaramayacak. Önce samimi olun.

Tunç Şatıroğlu: Mehmet Şimşek mangal harcı da alabilir. Parklarda mangal yakanlardan çevreyi kirlettikleri ve etraftaki insanları duman altında bıraktıkları için 250 lira harç alınabilir.

Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt : Mehmet Şimşek, başımıza Deli Dumrul kesildi. Deli Dumrul, köprüden geçenden 10 akçe,geçmeyenden 5 akçe alırmış. Mehmet efendi de yurtdışına çıkandan 3000 TL, geri dönenden 1500 TL alacak.

Mehmet Şimşek beyefendi aklıma şimdi geldi. Düğünlerde, sünnetlerde takılan takıları da vergi kapsamına alsan. Zira abin gibileri, servetimi oğlumun sünnetinden topladım diyor,vergi vermiyor.

Mehmet Şimşek 'i kutluyorum: Bahşişlerden vergi almak,son yüzyılın en büyük buluşu. Çocuklara verdiğimiz okul harçlıklarınıda ihmal etme Bakan efendi.

Ensar Yılmaz: Eğer burada önerilen vergiler doğruysa, bence hiç gerek yok bunlara. Adil değil. Büyük oranda orta sınıfa dönük, takibi zor. Vergide kritik olan şey bilgidir. Toplanacak vergi miktarı yüksek olmayacak. Sisteme ilave işlem maliyetleri yükler.

Vergi düzenlenmesine dair önerilerim (Şu anki iktidarın hatalarını telafi etmek için değil genel önerilerim): Şirketlere tanınan tüm vergi istisnalarını kaldırmak, borsa işlem vergisi uygulamak,bunun için de belirli bir işlem miktarı üstünde işlemler için artan oranlı vergi, dolaylı vergilerde seçici ve ciddi indirimlere gidilmesi, tobin işlem vergisini devreye sokmak (sıcak para girişlerini sınırlandırmak ve aynı zamanda bundan vergi toplamak), ithalat vergisi ve özellikle ithal tüketim mallarında vergileri artırmak; en son vergi dilimin düzeyini yukarı çekmek ve aynı zamanda oranını artırmak; vergi kaybına yol açan kayıt-dışılık için şeffaf ve daha fazla mücadele etmek, genel bir servet vergisi, varlık değeri 50-100 milyon doların üstünde, minimum yüzde 2 ile başlayan artan oranlı vergi; boş ev vergisi, 5 evin üstünde evi olanların (bu sayıları önerilerimi somutlaştırmak için veriyorum, tartışılmalı) evini boş bırakanlardan vergi (hem konut arzını artıracak hem vergi kaynağı) 10 konut ve üstü olanlardan artan oranlı konut vergisi.

Ozan Bingöl: Yıllar evvel, vergi piramitleşmesini anlatırken söylerdim. Sonrasında çok defa da yazdım; "Parayı Lidyalılar, vergiyi Sümerler, verginin vergisinin vergisini Türkler bulmuştur" diye. Ama olayın buralara geleceğini ben de hayal edememiştim...

Şamil Tayyar: Yeni vergi sistemi hayli can sıkıcı düzenlemeler içeriyor. Ekonomi yönetiminin 'vergi adaleti' olarak sunduğu bu düzenleme, neredeyse nefesi bile vergiye tabi tutuyor. Sanki kalp ameliyatı yaparken hastanın ciğeri de sökülüyor. Ekonomi bürokrasisinin şekillendirdiği bu vergi paketi, mecliste yeniden düzenlenmezse, hayat pahalılığı ve derin yoksulluk nedeniyle artan toplumsal huzursuzluk, zirve yapar. Tatil sonrası meclis gündemine getirilecek bu bürokratik vergi taslağına, siyasi elin mutlaka değmesi lazım.