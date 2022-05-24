Vergi ödemede alternatif kanallar - Haberler

Karabağlar Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergilerinin ödeme dönemi olan mayıs ayında mükelleflere, alternatif ödeme kanallarıyla çeşitli olanaklar sunuyor. Bu vergilerin son ödeme tarihi 31 Mayıs'ta doluyor. Vatandaşlar, ana hizmet binasının yanı sıra Üçyol, Üçkuyular, Eskizmir ve Bozyaka veznelerinden, nakit ya da kredi kartıyla vergi borçlarını ödeyebiliyor. Ayrıca Karabağlar Belediyesi'nin "www.karabaglar.bel.tr" internet adresinden üyelik oluşturarak veya e-devlet bağlantısı ile ödemelerini gerçekleştirebiliyorlar.

Karabağlar Belediyesi ayrıca, veznelere gidemeyecek durumdaki vatandaşlar için de Mobil Vezne aracıyla hizmet sunuyor. Bunun için vatandaşların 0 232 414 78 68, 02324147875 numaralı telefonları aramaları gerekiyor.

Hafta sonu da açık

Hafta içi ödeme olanağı bulamayan vatandaşlar için bazı vezneler, 28 Mayıs Cumartesi ve 29 Mayıs Pazar günleri de açık tutulacak. Vatandaşlar bu tarihlerde, 09.00-16.00 saatleri arasında ana hizmet binası, Üçyol ve Üçkuyalar'daki veznelerden yararlanabilecek.

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