Haberler

Vergi İndiriminden Haksız Kazanç: 7 Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin merkezli dört ilde yapılan operasyonda, vergi indiriminden faydalanarak ihraç edilmiş gibi gösterilen ürünlerle iç piyasada satış yaparak haksız kazanç sağladığı iddia edilen 7 şüpheli tutuklandı. Kamuyu yaklaşık 135 milyon lira zarara uğratan zanlılar hakkında soruşturma devam ediyor.

Mersin merkezli dört ilde gerçekleştirilen operasyonda, vergi indiriminden yararlanarak düşük maliyetle temin ettikleri ürünleri ihraç edilmiş gibi gösterip iç piyasada satışa sundukları iddia edilen 7 şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ihraç kaydıyla vergi indiriminden faydalanılarak ucuza temin edilen ürünü ihraç edilmiş şekilde gösterip iç piyasada satışa sunarak haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 3'ü kamu personeli 10 şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı.

Kamuyu yaklaşık 135 milyon lira zarara uğrattığı değerlendirilen zanlılar, polis ekiplerince Mersin, İstanbul, İzmir ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi! İsrail'e sert tepki

BM kürsüsünde bir kez daha hiçbir liderin yapamadığını yaptı
Ankara Büyükşehir Belediyesi operasyonu sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Belediye operasyonu sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'a yağış geliyor! Gün bile verildi

Yağış geliyor, sıcaklıklar dip yapacak! Günü bile belli
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.