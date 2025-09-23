Vergi İndiriminden Haksız Kazanç: 7 Şüpheli Tutuklandı
Mersin merkezli dört ilde yapılan operasyonda, vergi indiriminden faydalanarak ihraç edilmiş gibi gösterilen ürünlerle iç piyasada satış yaparak haksız kazanç sağladığı iddia edilen 7 şüpheli tutuklandı. Kamuyu yaklaşık 135 milyon lira zarara uğratan zanlılar hakkında soruşturma devam ediyor.
Mersin merkezli dört ilde gerçekleştirilen operasyonda, vergi indiriminden yararlanarak düşük maliyetle temin ettikleri ürünleri ihraç edilmiş gibi gösterip iç piyasada satışa sundukları iddia edilen 7 şüpheli tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ihraç kaydıyla vergi indiriminden faydalanılarak ucuza temin edilen ürünü ihraç edilmiş şekilde gösterip iç piyasada satışa sunarak haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 3'ü kamu personeli 10 şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı.
Kamuyu yaklaşık 135 milyon lira zarara uğrattığı değerlendirilen zanlılar, polis ekiplerince Mersin, İstanbul, İzmir ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.