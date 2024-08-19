Vergi Denetimi Artık Elektronik Ortamda Yapılabilecek

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hızlanan dijital dönüşüm ve bilgi teknolojilerinin etkin kullanımıyla artık vergi denetiminin elektronik ortamda yapılabileceğini duyurdu.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vergiye gönüllü uyumu artırmak için denetim süreçlerini elektronik ortama taşıyoruz. Hızlanan dijital dönüşüm ve bilgi teknolojilerinin etkin kullanımıyla vergi denetimi elektronik ortamda yapılabilecek. Müfettişler ve mükelleflerin fiziken bir araya gelmesine gerek kalmayacak" ifadelerini kullandı.