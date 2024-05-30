Vergi Başmüfettişi Serap Doğan'ın Şikayetleri Ortaya Çıktı

BİRÇOK KEZ ŞİKAYETTE BULUNDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ankara'da tabancayla öldürülen Vergi Başmüfettişi Serap Doğan'ın, cinayet zanlısı Selahattin Özdemir hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı, birçok kez şikayette bulunduğu ve geçen hafta hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Özdemir hakkında 30 Nisan'dan itibaren 3 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldıran Doğan, Özdemir'in elektronik kelepçeyle denetim altına alınmasını talep etti. Doğan'ın, son dilekçesinde Özdemir'in kendisini "Boşanacağım ve seninle evleneceğim. Eğer benimle evlenmezsen iki tane silahım var, bu silahlarla seni öldüreceğim. Ardından kaçak yollarla Özbekistan'a gideceğim. Benim emniyette de tanıdıklarım var, geçen ay yaptığın şikayeti de sildireceğim" dediği yer aldı.

'POLİS Mİ SENİ KURTARACAK'

Doğan, dilekçesinde 24 Mayıs'ta Selahattin Özdemir'in evinin önünde kendisini "Senin elini, ayağını keseceğim, çok paramı yedin. ya evleneceğiz ya da paramı vereceksin" diye tehdit ettiğini belirtti. Dilekçede Özdemir'in Doğan'a karşı 'Polis mi seni kurtaracak?' dediği, sonrasında "Paramı göndereceksin, Elazığ'a göreve gittiğin yalan. Kim bilir orada kimlerle neler yapacaksın. Yoksa sana ve ailene zarar veririm, parayı gönder bu iş bitsin. Gözüm dönüyor mermileri boşaltasım geliyor" diye tehdit ettiği yer aldı. Doğan'ın, bu tehdit üzerine ailesine zarar vermesinden korktuğu için Özdemir'in banka hesabına 55 bin TL gönderdiği öğrenildi.

'SİZ GÖRÜRSÜNÜZ, BU İŞ BURADA BİTMEYECEK'

Doğan, şikayet dilekçesiyle Özdemir hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ancak Özdemir 4 Mayıs'ta Doğan'ın evinin önünde bağırarak "Siz görürsünüz, bu iş burada bitmeyecek" sözleriyle ve 6 Mayıs'ta Doğan'ı arayıp "Bana dönüş yapmadın, aramalarıma cevap vermedin, bu iş burada bitmeyecek, sen görürsün" diyerek tehdit ettiği öğrenildi. 29 Mayıs'ta Doğan'ı silahla vurarak öldüren Özdemir, daha sonra aynı silahla kendisini vurarak hayatına son verdi.