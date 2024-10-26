Üye Girişi
Haberler

Veresiye Alışveriş Tartışması Kavga ile Sonuçlandı

Veresiye Alışveriş Tartışması Kavga ile Sonuçlandı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da bir tekel bayisinde veresiye alışveriş yapmak isteyen bir kişi, iş yeri sahiplerinin teklifi kabul etmemesi üzerine saldırıda bulundu. Olayın ardından taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu ve şüpheli gözaltına alındı.

AVCILAR'da bir tekel bayisinden veresiye alışveriş yapmak isteyen kişi teklifi kabul edilmeyince iş yerini işletenlere saldırdı.

Olay, Denizköşkler Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Tekel bayiine gelen bir kişi veresiye alışveriş yapmak istedi. Tekel ürünlerini veresiye satamayacaklarını belirten iş yerinde bulunanlarla tartışmaya giren kişi iddiaya göre küfür edip saldırdı. İş yerindekiler de karşılık verince kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan aynı şüphelinin daha önce de iş yerine gelerek buzdolabının açık olup olmadığını kontrol ettiği güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Alışveriş Güvenlik Politika Avcılar 3-sayfa Güncel Hukuk Tekel Kavga Suç

İsrail: Misilleme operasyonunun adı 'Tövbe günleri'

İsrail'in "operasyon" olarak tanımladığı saldırının adı epey ilginç

 Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışına Erdoğan neden sessiz kaldı? Yavaş'ın dikkat çeken bir tespiti var

Cumhurbaşkanı Erdoğan neden sessiz? Yavaş'ın bir tespiti var

 Katliam gibi kaza! İki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi

Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti
Ukala tavırlarla polise silah çeken şahsın görüntüleri ortaya çıktı

Ukala tavırlarla polise silah çeken şahsın paketlendiği anlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 26-27 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Katmer tarifi! En güzel Katmer tarifi! Katmer tarifi nasıl yapılır? Katmer için malzeme İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ömer Aksu kimdir? MasterChef Katmerci Ömer Aksu kimdir? Ankara elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Erman Toroğlu Ahmet Çakar barıştı mı? Antalya elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.