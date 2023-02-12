Veren El Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden deprem bölgesine yardım seferberliği

Veren El Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, deprem bölgesinde günlük gıda, hijyen ve ısınma malzemesi yardımları yapıldığı bildirildi.

Veren El Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, deprem bölgesinde günlük gıda, hijyen ve ısınma malzemesi yardımları yapıldığı bildirildi.

Veren El Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden yapılan açıklamada, Safa Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğiyle depremlerden etkilenen 10 ile, 410 tır yardım malzemesi gönderildiği belirtildi.

Bölgedeki yardım faaliyetlerinin 1100 kişilik ekiple sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, illerde koordinasyon merkezleri oluşturulduğu ve 44 araçla anlık yardım yapıldığı aktarıldı.

Mobil ve sabit aşevleri ile günlük 100 bin kişilik yemek ve 105 binden fazla çorba ikramında bulunulduğu bilgisine yer verilen açıklamada, günlük ortalama 68 tırlık gıda, hijyen, ısınma malzemesi dağıtıldığı ifade edildi.