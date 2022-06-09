Verdi'nin son başyapıtı "Falstaff" AKM'de sahnelenecek - Haberler

Verdi'nin son başyapıtı "Falstaff" AKM'de sahnelenecek Giuseppe Verdi'nin son başyapıtı olan "Falstaff", İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından sanatseverlerle buluşacak. Giuseppe Verdi'nin son başyapıtı olan "Falstaff", İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından sanatseverlerle buluşacak. William Shakespeare'in "Windsor'un Şen Kadınları" ve "IV. Henry" oyunlarından uyarlanarak hazırlanmış eser, 15 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Librettosu Arrigo Boito tarafından kaleme alınan "Falstaff", 14. yüzyıl İngiltere'sinde geçiyor. İtalyanca olarak seslendirilecek eserin rejisörlüğü Renato Bonajuto, orkestra şefliğini Roberto Gianola, koro şefliğini Paolo Villa üstlendi. "Falstaff"ın dekor tasarımını ise Efter Tunç, kostüm tasarımını Ayşegül Alev, ışık tasarımını Yakup Çartık hazırladı. Temsilde, "Sir John Falstaff" rolünde Işık Belen, "Ford "rolünde Caner Akgün, "Fenton" rolünde Ufuk Toker, "Dr. Cajus" rolünde Çağrı Köktekin, "Bardolfo" rolünde Can Reha Gün, "Pistola" rolünde Göktuğ Alpaşar, "Alice Ford" rolünde Şebnem A. Kışlalı, "Nannetta" rolünde Dilruba Bilgi, "Mrs. Quickly" rolünde Deniz Likos ve "Mrs. Meg Page" rolünde Barbora Hitay yer alıyor. AA / Güncel Güncel Haberler

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